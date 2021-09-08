В Общественной палате призвали учесть уроки пандемии при введении четырехдневки

Секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева оценила перспективы введения четырехдневной рабочей недели. Она отметила, что пандемия изменила подходы к организации труда и призвала учитывать ее уроки. Об этом пишут «Известия».

Михеева отметила, что огромное количество людей привыкли трудиться в удаленном режиме, поэтому стало трудно контролировать количество часов, которые сотрудники проводят за работой. Работники выходят в сеть, чтобы выполнять свои обязанности, и зачастую заняты до позднего вечера и по выходным.

«Однако при этом формально сохраняется правило о 40-часовой рабочей неделе. Обсуждать вопрос о нормативах рабочего времени и рабочего дня нужно после полноценного анализа внезапного и вынужденного опыта пандемии», — заключила секретарь ОП.

Ранее ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец объяснила, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России вряд ли возможен, поскольку бизнес столкнется с ростом издержек на фоне сложной экономической ситуации.

