Испанские компании получат миллионы за сокращение рабочей недели

RTVE: компании в Испании получат до 150 тысяч евро от властей за сокращение рабочей недели

Несколько десятков испанских компаний получат до 150 тысяч евро от властей страны за сокращение рабочей недели без снижения заработных плат для сотрудников, сообщила телерадиокомпания RTVE со ссылкой на источники, знакомые с пилотным проектом правительства. План, как ожидается, будет представлен в ближайшие дни.

На инициативу будет выделено 10 миллионов евро, а принять участие в ней смогут 60-70 малых и средних предприятий. Они должны будут сократить как минимум на 10 процентов рабочую неделю своих сотрудников и придерживаться данного плана в течение как минимум двух лет. Выделенные средства компании смогут направить на обучение работников с целью повышения производительности их труда, которая компенсирует сокращение рабочего времени.

Данная инициатива была согласована между правительством страны и партией Mas Pais как одно из условий поддержки ею государственного бюджета на 2022 год.

5 ноября депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что в случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен. При этом сам Нилов ранее заявлял, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет уже в недалеком будущем, указывая тем не менее на риски законодательного внедрения идеи.