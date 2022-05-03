Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянам предсказали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе

Депутат ГД Нилов: переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем

Фото: Pixabay

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что отдельные предприятия уже работают в таком формате в рамках удаленной или неполной занятости. Кроме того, в период пандемии коронавируса это было одно из наиболее оптимальных решений по сохранению кадров и продолжению работы компаний, добавил парламентарий.

Материалы по теме:
Четырехдневный регион Сокращенная рабочая неделя и урезанная зарплата стали реалиями для ряда российских областей
Четырехдневный регионСокращенная рабочая неделя и урезанная зарплата стали реалиями для ряда российских областей
18 сентября 2014
«Отступать некуда» Омикрон, пандемия, отношения с США и Украина — игрушка НАТО: большое интервью Дмитрия Медведева
«Отступать некуда»Омикрон, пандемия, отношения с США и Украина — игрушка НАТО: большое интервью Дмитрия Медведева
28 января 2022

«Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна», — подчеркнул Нилов.

Он признал, что для некоторых направлений бизнеса такой подход приведет к прямому сокращению прибыли. Депутат выразил мнение, что рынок сам придет к оптимизации, когда она возможна, а искусственные ограничения или навязывания лишь навредят.

По словам парламентария, пандемия продемонстрировала возможность сохранять нормальный баланс между работой и отдыхом, а внедрение технологий искусственного интеллекта позволит постепенно перекладывать тяжелые физические задачи на машины, превращая человека из рабочего в их оператора.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предупредила, что четырехдневка может оказать серьезное влияние на развитие всей экономики страны. Так, при четырехдневной рабочей неделе у работников появится еще 28 дней выходных, что может снизить производительность труда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал причину отказа посещать Украину
Россиянам предсказали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе
Американские военные отследили российское судно вблизи Гавайских островов
СК выяснил причастных к разработке биологического оружия на Украине лиц
Мануальный терапевт предостерег россиян от чрезмерного увлечения «агрофитнесом»
Россия раскрыла объем финансирования США биопрограмм на Украине
США призвали РФ сотрудничать с МККК и Киевом в вопросе эвакуации из Мариуполя
Джонсон обратится к украинскому парламенту словами Черчилля
Верховный суд США проголосовал за отмену права на аборт
Евросоюз анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.