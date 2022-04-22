В Госдуме объяснили невозможность сократить рабочую неделю

Депутат Стенякина связала сокращение рабочей недели со снижением производительности труда

В России не сокращают рабочую неделю, поскольку это негативно повлияет на производительность труда. Об этом URA.RU

объяснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Депутат предупредила, что четырехдневка может оказать серьезное влияние на развитие всей экономики страны. Так, при четырехдневной рабочей неделе у работников появится еще 28 дней выходных, что может снизить производительность труда, связала парламентарий.

7 апреля сообщалось, что идею перехода на четырехдневку поддерживают почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать. Каждый третий (32 процента) выступает против сокращения рабочей недели, боясь снижения доходов. При этом сторонниками четырехдневки чаще являются люди в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.