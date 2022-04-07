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Почти половина россиян захотела перейти на четырехдневку

Около 48 процентов россиян хотели бы перейти на четырехдневку

Фото: Shutterstock

Идею перехода на четырехдневку поддерживают почти половина россиян (48 процентов), но большинство компаний (87 процентов) не хотят ее рассматривать, говорится в опросе SuperJob (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый третий (32 процента) выступает против сокращения рабочей недели, боясь снижения доходов. При этом сторонниками четырехдневки чаще являются люди в возрасте до 34 лет и россияне с доходом от 50 до 80 тысяч рублей.

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Около пяти процентов организаций сочли сокращенную неделю недопустимой. Бизнес не видит необходимости в снижении продолжительности рабочего времени. Только два процента работодателей уже ввели четырехдневку, а еще три процента обсуждали и допускают такую меру. В разгар пандемии, в феврале 2021 года, фирм, внедривших сокращенную рабочую неделю, было больше — четыре процента.

Около 64 процентов уверены, что за четыре рабочих дня справятся со своим объемом работы. Каждый четвертый (24 процентов) не сможет этого сделать. Россияне до 34 лет чаще других уверены в своих силах. Тех, кто не решит всех поставленных на неделю задач за четыре дня, больше всего среди россиян с доходом более 80 тысяч рублей.

Согласно прошлому опросу, более 50 процентов работающих пять дней в неделю россиян заявили о желании перехода на четырехдневку с увеличением рабочих часов. Около 56 процентов хотели бы работать четыре дня в неделю по десять часов в день.

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Платон Щукин
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