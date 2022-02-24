Более половины россиян захотели работать по десять часов в день

Более 50 процентов работающих пять дней в неделю россиян заявили о желании перехода на четырехдневку с увеличением рабочих часов, говорится в исследовании Superjob.

Около 56 процентов хотели бы работать четыре дня в неделю по десять часов в день. Чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе готовы опрошенные моложе 34 лет (61 процент) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (60 процентов).

Среди главных аргументов за введение сокращенной недели россияне называли удобство, возможность посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям, а также найти подработку в образовавшийся третий выходной день. При этом 26 процентов подобный график работы не одобрили, еще 18 процентов затруднились с ответом.

Чаще всего за сохранение пятидневки высказывались люди от 45 и старше (32 процента) и те, кто получает до 50 тысяч рублей (34 процента). Ранее психолог, коуч Марина Гладышева оценила готовность россиян перейти на четырехдневку. По ее словам, такой переход дастся гражданам легче, чем несколько лет назад.