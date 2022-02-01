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Психолог оценила готовность россиян к переходу на четырехдневку

Психолог Гладышева: переход на четырехдневку дастся россиянам легче, чем до пандемии

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Вероятный переход на четырехдневную рабочую неделю дастся россиянам легче, чем несколько лет назад. Так готовность граждан России оценила психолог, коуч Марина Гладышева, ее слова приводит News.ru.

По мнению психолога, за последние два года пандемии коронавируса люди привыкли к различным изменениям в графике, когда работа в офисе часто сменялась удаленной. «Есть некая часть людей, правда, которым это удастся тяжело. Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте», — рассказала специалист.

Она отметила, что тяжелее всего придется людям, которые всегда выполняют одно и то же действие. В психологии это называется процессом консервации, добавила психолог. «Человеку тогда сложно любое изменение — если в молодом возрасте плюс один выходной — это классно и здорово, то в старшем возрасте перемены такие выглядят как "зачем мне это?"», — заключила Гладышева.

Ранее исследования сервиса «Работа.ру» показали, что большинство жителей России (78 процентов) положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. 47 процентов респондентов отрицательно оценили готовность своей компании к четырехдневной рабочей неделе.

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Никита Абрамов
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