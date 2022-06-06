Британцев начали переводить на работу 4 дня в неделю

В Британии начался крупнейший в мире эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

С 6 июня в Великобритании начался крупнейший в мире эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В проекте 4 Day Week UK примут участие около 3,3 тыс. сотрудников из 70 компаний, передает The Guardian.

Программа, организованная в партнерстве с новозеландскими предпринимателями и учеными Оксфорда, Кембриджа и Бостонского колледжа (США), продлится полгода. Ученые будут следить за изменением показателей продуктивности компаний и благополучия сотрудников. Проект основан на модели 100:80:100 — 100 процентов зарплаты при 80 процентах объема рабочего времени и 100-процентной производительности. После публикации результатов эксперимента в 2023 году правительство Великобритании оценит перспективы перевода работников на 32-часовую рабочую неделю.

Основатели проекта считают, что по мере глобального ослабления пандемии коронавируса компании начали осознавать важность качества жизни сотрудника, которое непосредственно влияет на результат. Предоставление возможности работать с сокращенным рабочим днем может дать фирмам значительное преимущество перед конкурентами.

В то же время в России, несмотря на высокий процент поддержки населения (почти 48 процентов) (https://lenta.ru/news/2022/04/07/chet/), отвергли предложение внедрить четырехдневную рабочую неделю. Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что регулировать рабочую неделю законодательно сейчас не нужно, так как он видит в этом риски для продуктивности.