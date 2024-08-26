Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: безработица в России остается на рекордно низком уровне

В настоящее время безработица в России продолжает оставаться на рекордно низком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Слова главы государства приводит ТАСС.

Он добавил, что риски роста безработицы в стране сейчас отсутствуют, на российском рынке труда сохраняется стабильная ситуация. В июне 2024 года, по словам президента, нетрудоустроенными в стране оставались 2,4 процента от суммарного числа трудоспособного населения.

Ранее Путин заявил, что темпы роста российского ВВП по итогам первой половины года составили 4,6 процента. Сохранить положительную динамику, как уточнил президент, удалось в том числе благодаря развитию обрабатывающих отраслей, которые традиционно задают высокую планку.

На этом фоне, добавил он, суммарные поступления в федеральный бюджет за первые семь месяцев 2024 года выросли на 36 процентов к уровню аналогичного периода 2023-го и приблизились к 20 триллионам рублей. В то же время властям пока не удалось справиться с проблемой высоких темпов роста потребительских цен. Для решения этой задачи, как подчеркнул президент, правительству и руководству Центробанка необходимо приложить больше скоординированных усилий.