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12:28, 26 августа 2024Экономика

Путин озаботился ростом цен в России

Путин призвал правительство и Центробанк эффективнее бороться с инфляцией

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Правительству и руководству Центробанка (ЦБ) необходимо повысить степень эффективности борьбы с ростом потребительских цен в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что финансовым властям нужно принимать скоординированные меры для борьбы с инфляцией. К решению этой проблемы необходимо подходить системно. В этом плане одной из главных задач является наращивание объема предложения товаров и услуг на внутреннем рынке.

Президент призвал повышать стимулы для модернизации производства и расширения технологических мощностей. Российским властям необходимо продолжать поощрять подобные инвестиции бизнеса. По его словам, за счет этого можно будет добиться создания новых рабочих мест и повышать уровень подготовки кадров в различных отраслях экономики.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о снижении темпов роста потребительских цен в России. Согласно данным ведомства, с 13 по 19 августа годовая инфляция в стране замедлилась до 9,04 процента. За этот период времени темпы роста потребительских цен в стране составили 0,04 процента.

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