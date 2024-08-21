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19:30, 21 августа 2024Экономика

В России замедлился рост цен

Минэк: годовая инфляция в России замедлилась до 9,04 % к 19 августа

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В период с 13 по 19 августа годовая инфляция в России замедлилась до 9,04 процента. О снижении темпов роста потребительских цен сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Для сравнения, за неделю до этого годовая инфляция в стране составляла 9,07 процента. Таким образом, к 19 августа показатель снизился на 0,03 процентного пункта (п.п.). В ведомстве также уточнили, что за эту неделю рост потребительских цен в стране замедлился до 0,04 процента.

По данным Минэка, в продовольственном сегменте розничные цены за отчетный период не изменились. В свою очередь, в непродовольственном сегменте стоимость продукции выросла в среднем на 0,14 процента. В то же время в секторе услуг наблюдалась противоположная динамика. Возобновление дефляции, как пояснили в ведомстве, было во многом обусловлено сокращением цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

Ранее аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) сочли июльское повышение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) до 18 процентов годовых достаточным условием для постепенного снижения темпов роста потребительских цен в России. В организации также ожидают, что резкий рост ставки на 200 базисных пунктов (с 16 процентов) поможет справиться с рисками перегрева национальной экономики.

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