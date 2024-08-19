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13:36, 19 августа 2024Экономика

Названо условие замедления роста цен в России

ЕАБР: повышения ставки ЦБ до 18 % достаточно для постепенного снижения роста цен

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Решение руководства Центробанка (ЦБ) поднять ключевую ставку до 18 процентов годовых должно привести к постепенному замедлению инфляции в России. Об условии для снижения темпов роста потребительских цен в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В то же время, как отметили эксперты, июльского повышения ставки на 200 базисных пунктов будет достаточно для сдерживания темпов роста цен «в отсутствие новых проинфляционных рисков». Кроме того, как ожидают в ЕАБР, подобное решение совета директоров регулятора должно помочь справиться с проблемой перегрева национальной экономики.

Решение о резком повышении ключевой ставки с 16 до 18 процентов годовых руководство ЦБ приняло в конце июля 2024 года. При этом в регуляторе не стали исключать варианта с дальнейшим увеличением показателя по итогам следующих заседаний.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в частности, утверждала, что российская экономика продолжает находиться под угрозой значительного перегрева, а предложение не поспевает за высоким спросом на внутреннем рынке. По ее словам, без резкого повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции (снижения темпов роста производства при высокой инфляции).

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