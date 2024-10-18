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05:31, 18 октября 2024Экономика

В России заявили о резком росте зарплат за год

Депутат Бессараб: зарплаты за год увеличились почти на 21 процент

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Рост заработных плат в России за год составил почти 21 процент — в среднем, это 87 тысяч рублей на федеральном уровне, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Когда мы достигли исторического минимума по безработице, обратной стороной этой медали получили одновременно и высокий спрос на рабочую силу. Работодатели в условиях новых возможностей начали конкурировать за право привлечения работника, а это означает и увеличение зарплат, и улучшение условий труда», — объяснила политик.

Сказалась, по ее словам, и борьба с нелегальной трудовой миграцией — страна теперь рассчитывает на собственные силы, что также влечет рост зарплат.

«У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21 процент. Это, в среднем, 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — рассказала Бессараб. — В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы».

Ранее замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России больше не будет дешевого труда. Также он обратил внимание на необходимость развития культуры бережливого производства, которая в настоящее время распространяется во всех секторах экономики.

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      Наталия Белова
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