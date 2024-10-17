Россиянам пообещали непрекращающийся рост зарплат

Орешкин: дешевого труда в России больше не будет

Заработные платы в России не перестанут расти, убежден замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, дешевого труда в российской экономике больше не будет. Что касается заработных плат, то они уже увеличились, и этот процесс продолжится.

Кроме того, рассуждая о нехватке рабочих рук в России, Орешкин констатировал, что «это не дефицит кадров», а дефицит управленческих компетенций менеджеров.

Также он обратил внимание на необходимость развития культуры бережливого производства, которая в настоящее время распространяется во всех секторах.

«Это стало модно, эта идеология пошла в массы», — отметил Орешкин.

Ранее стало известно, что в настоящее время самое больше повышение окладов зафиксировали у специалистов по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

Кроме того, заметно увеличились оклады руководителей в учреждениях культуры и искусства.