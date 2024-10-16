В России подсчитали темпы роста зарплат управленцев

HH.ru: зарплаты менеджеров среднего и высшего звена выросли в 1,6 раза

За девять месяцев 2024 года в России на 14 процентов вырос спрос на руководителей среднего и высшего звена. Об этом сообщило РБК со ссылкой на hh.ru.

Что касается заработных плат работников, то они выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми быстрыми темпами (плюс 38 процентов) увеличился спрос на менеджеров среднего и высшего звена в гостинично-ресторанном бизнесе. Похожая ситуация наблюдалась в финансовом секторе (плюс 29 процентов), ЖКХ (плюс 24 процента) и нефтегазовой отрасли (плюс 23 процента).

Наиболее значительно росли оклады руководителей в учреждениях культуры и искусства (плюс 40 процентов — до 100 тысяч рублей). В металлургической отрасли зарплаты выросли на 39 процентов до 139 тысяч, в финансовом секторе — на 33 процента до 150 тысяч, в автомобильных компаниях — на 33 процента до 149 тысяч, а на предприятиях, выпускающих промышленное оборудование, — на 32 процента до 140 тысяч рублей.

Наиболее высокие зарплаты в 2024 году получали менеджеры среднего и высшего звена в фирмах, оказывающих услуги бизнес: их медианный уровень достиг 178 тысяч рублей. В этой же категории оказались управленцы в IT-отрасли (153,4 тысячи), финансовом секторе (150 тысяч), автомобильных компаниях (149 тысяч) и на добывающих предприятиях (146 тысяч).

На один процент упал уровень зарплат в образовательном секторе — до 132 тысяч рублей.

Ранее опрос показал, что жители России считают бедным того, чей ежемесячный заработок оказывается меньше 43 тысяч рублей. Заработок богатых, по их мнению, должен превышать 860 тысяч рублей в месяц.