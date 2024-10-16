В России выросли требования к некоторым сотрудникам

Forbes: IT-фирмы повысили требования к специалистам по кибербезопасности

Российские IT-компании повысили требования к некоторым категориям сотрудников. Это показало исследование, проведенное центром сервиса «Зарплата.ру» и компанией ITQuick. Его результаты приводит Forbes.

Среди тех, к кому требования выросли сильнее всего, оказались специалисты по кибербезопасности, искусственному интеллекту и машинному обучению, а также в области анализа данных и облачных технологий. При этом наблюдается растущий спрос на сотрудников, которые владеют технологиями и инструментами на основе нейросетей. Опрос показал, что почти 50 процентов компаний используют OpenAI Codex или другие системы для автоматизации программирования.

Наибольшее повышение зарплат наблюдается у специалистов по кибербезопасности (63 процента) и ИИ (59 процентов). Это, впрочем, сопровождается и возрастанием рабочих нагрузок. Последнее вкупе с ростом требований обернулось сложностями с наймом. Так, в 37 процентах компаний жалуются на нехватку квалифицированных специалистов, а 44 процента столкнулись с проблемами при привлечении сотрудников для удаленной работы.

С января по сентябрь в России на 14 процентов увеличился спрос на руководителей среднего и высшего звена. Заработные платы таких работников выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.