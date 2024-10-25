ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

ЦБ: в сентябре годовая инфляция в России выросла до 9,8 процента

По итогам сентября годовые темпы роста потребительских цен в России с поправкой на сезонность увеличились до 9,8 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Для сравнения, в августе годовая инфляция в России, согласно данным ЦБ, составила 7,5 процента. Таким образом, за первый месяц осени темпы роста потребительских цен в стране увеличились на 2,3 процентного пункта (п.п.). В свою очередь, базовая инфляция (не учитывает товары, стоимость которых подвержена сезонным колебаниям) за этот период времени выросла на 1,4 п.п. — с 7,7 процента в августе до 9,1 процента.

На фоне усиления инфляционного давления на российскую экономику и роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса руководство регулятора считает преждевременным переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП). Совет директоров ЦБ не исключил очередного повышения ключевой ставки на следующем заседании, которое пройдет 6 ноября.

Ранее по итогам октябрьского заседания руководство российского регулятора подняло ставку на 200 базисных пунктов — с 19 до 21 процента годовых. Достигнутая планка оказалась рекордной. Совет директоров ЦБ объяснил свое решение рядом факторов, включая сохранение значительного дисбаланса между предложением и спросом на внутреннем рынке, а также дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году.