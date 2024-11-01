Россия вышла в мировые лидеры по величине ключевой ставки в реальном выражении

Россия оказалась страной с самой высокой процентной ставкой в реальном выражении

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до рекордных в истории 21 процента Россия вышла в мировые лидеры по величине процентной ставки в реальном выражении. Об этом сообщает Telegram-канал Cbonds.ru.

Реальной процентной ставкой называют разницу между величиной ставки (в российской экономике роль процентной ставки играет ключевая) и официальной инфляции. Для России этот параметр при росте цен 8,6 процента равен 12,4 процента.

Благодаря последнему повышению Россия опередила Мозамбик, у которого реальная процентная ставка составляет 11,05 процента (ставка Центробанка — 13,5 процента, инфляция — 2,45 процента), и Пакистан, имеющий реальную ставку в 10,6 процента (17,5 процента и 6,9 процента соответственно). Также в первую десятку стран с самыми высокими реальными процентными ставками входят Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда.

С учетом планов по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП), которые были озвучены как по итогам последнего заседания совета директоров регулятора 25 октября и позднее подтверждены представителями ЦБ, Россия уже в декабре упрочит лидерство. Отдельные эксперты ожидают, что ставка вырастет до 23 процентов.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала понять, что регулятор не станет смягчать борьбу с инфляцией и делать скидки, потому что структурные проблемы, стоящие перед российской экономикой, не связаны с высокими ставками.