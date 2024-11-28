Рост ключевой ставки до 25 процентов назвали в России весьма вероятным

Альфа-банк: сценарий роста ключевой ставки ЦБ РФ до 25 % стал весьма вероятным

Сценарий роста ключевой ставки Банка России с нынешнего 21 до 25 процентов годовых с учетом высоких инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля становится весьма вероятным. Как сообщает «Интерфакс», таким его назвали в обзоре Альфа-банка.

Экономисты кредитной организации Наталья Орлова и Валерию Кобяк указывают, что по состоянию на 25 ноября цены в текущем месяце выросли в РФ на 1,15 процента, а драйвером их роста остается продовольственный сегмент. С учетом текущей динамики годовую инфляцию они ожидают на уровне 9,5-10,0 процента, что существенно превышает прогноз ЦБ в 8,0-8,5 процента.

С учетом стремительного ослабления рубля, высоких инфляционных ожиданий и очередного рекордного минимума безработицы, ситуация, согласно приведенной в материалах оценке, «подразумевает необходимость более жесткой ДКП (денежно-кредитной политики) и, по всей вероятности, речь должна идти о движении ключевой ставки на уровень 25 процентов».

По мнению первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, российский процентный рынок в обозримой перспективе ожидает «шторм» из-за роста ключевой ставки, который он ожидает на рекордном, но более низком, чем экономисты Альфа-банка, уровне в 23 процента.