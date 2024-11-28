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14:54, 28 ноября 2024Экономика

ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки

Первый зампред ВТБ Пьянов: процентный рынок РФ ожидает шторм из-за роста ставки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom  

Российский процентный рынок в обозримой перспективе ожидает «шторм» из-за рекордного роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.

Он считает, что в настоящее время российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом» на фоне реализации процентного риска. В 2025 году ситуацию усугубится на фоне ожидаемого очередного повышения ключевой ставки руководством регулятора, прогнозирует Пьянов. «То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — резюмировал первый зампред ВТБ.

Пьянов ожидает, что по итогам ближайшего заседания, которое состоится 20 декабря, совет директоров регулятора поднимет ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до рекордных 23 процентов годовых. Этому будет способствовать в том числе усиление инфляционного давления на российскую экономику.

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В конце сентября первый зампред ВТБ прогнозировал реализацию подобного сценария в случае роста инфляции в России до 8 процентов. По данным Минэкономразвития, темпы увеличения потребительских цен в стране по состоянию на 25 ноября превысили эту отметку и достигли уровня в 8,78 процента.

ЦБ ранее резко повысил свой прогноз по инфляции в России на 2024 год с 6,5-7 до 8-8,5 процента. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допускает, что к концу декабря темпы роста потребительских цен в РФ вплотную подберутся к верхней границе обновленного прогноза регулятора. На этом фоне он не стал исключать ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ по итогам ближайшего заседания.

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