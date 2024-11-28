В Банке России заявили об отсутствии намеков на стабилизацию рынка труда

Тремасов: нехватка персонала является главным ограничением для экономики России

Нехватка персонала является главным ограничивающим фактором для развития экономики России. Об отсутствии намеков на стабилизацию рынка труда заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его цитирует «Интерфакс».

На Пермском инженерно-промышленном форуме представитель регулятора отметил, что безработица в России снизилась до очередного исторического минимума и составляет уже 2,3 процента. Упавший до исторического минимума показатель является ненормальным: естественный уровень безработицы должен составлять порядка трех-четырех процентов.

«Последние два года мы не видим даже намека на то, что рынок труда начинает хотя бы хоть как-то стабилизироваться. Из месяца в месяц ситуация с кадрами ухудшается и ухудшается. Я неоднократно слышал от акционеров и руководителей предприятий, что они готовы реализовать инвестпроекты, но людей не хватает», — подчеркнул Тремасов.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что низкий уровень безработицы в России свидетельствует о критическом напряжении усилий. По его словам, промышленность и другие сегменты экономики демонстрируют высокую потребность в кадрах. И эта тема стала сейчас «самой горячей и самой актуальной».

«Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики», — подчеркнул он.

По данным Росстата, безработица в России в октябре 2024 года снизилась до 2,3 процента, в пятый раз за этот год обновив минимумы с 1991 года. Предыдущий рекорд в 2,4 процента удерживался с июня 2024 года. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года достигла 76,3 миллиона человек. Из них 74,6 миллиона отнесены к занятым экономической деятельностью и 1,8 миллиона — к безработным.