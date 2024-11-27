Безработица в России обновила исторический минимум

Росстат: уровень безработицы в России в октябре снизился до 2,3%

Уровень безработицы в России в октябре 2024 обновил исторический минимум. Это следует из данных Росстата.

«Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года составила 76,3 миллиона человек, из них 74,6 миллиона классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,8 миллиона — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в материалах ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в указанном периоде составил 2,3 процента. Данные представлены без исключения сезонного фактора. Тем самым был побит предыдущий рекорд — 2,4 процента.

Безработица в стране снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что такой низкой безработицы в России никогда не было. По ее словам, страна первый раз находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики.