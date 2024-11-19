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22:29, 19 ноября 2024Экономика

Набиуллина рассказала об исторической ситуации в российской экономике

ЦБ: Россия находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия первый раз находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.

Глава Банка России подчеркнула, что такой низкой безработицы — 2,4 процента — в РФ не было никогда. «И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — подчеркнула она.

Набиуллина уточнила, что по опросам ЦБ, 73 процента предприятий сейчас испытывают дефицит сотрудников. По ее словам, несмотря на снижение доступности кредита, нехватка кадров остается главным фактором, который сдерживает производство.

Ранее она сообщила, что заморозка банковских вкладов населения в России не обсуждается, а все разговоры об этом можно считать бессмыслицей.

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