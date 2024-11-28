В правительстве встревожились из-за низкой безработицы

Вице-премьер Чернышенко: низкую безработицу в России нельзя считать достижением

Низкий уровень безработицы в России свидетельствует о критическом напряжении усилий. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Его процитировало ТАСС.

По его словам, промышленность и другие сегменты экономики демонстрируют высокую потребность в кадрах. И эта тема стала сейчас «самой горячей и самой актуальной».

Чернышенко подчеркнул, что исторически низкий уровень безработицы, составляющий сейчас 2,4 процента, нельзя относить к достижениям.

«Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики», — подчеркнул зампред правительства.

Ранее сообщалось, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в октябре 2024 года достигла 76,3 миллиона человек. Из них 74,6 миллиона отнесены к занятым экономической деятельностью и 1,8 миллиона — к безработным.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, рассуждая о низком уровне безработицы, заявила, что РФ первый раз попала в ситуацию, когда оказались задействованы все ресурсы экономики.