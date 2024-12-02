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15:15, 2 декабря 2024Экономика

Российские автопроизводители нарастили продажи

Lada и «Москвич» нарастили продажи автомобилей в ноябре
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Продажи автомобилей «Москвич» выросли в ноябре на 26 процентов в годовом выражении, причем рост фиксируется уже пятый месяц подряд. Об этом сообщает Autonews.ru.

За месяц было продано более трех тысяч машин бренда в сравнении с 2,38 тысячи в ноябре 2023-го. Всего с начала текущего года автопроизводителю удалось реализовать свыше 21 тысячи машин.

Также увеличились месячные продажи и у «АвтоВАЗа». Прирост показателя к ноябрю прошлого года составил у компании 9,8 процента — реализовано 39,6 тысячи Lada. Соответствующие данные приводит ТАСС.

Ранее глава «АвтоВАЗа» допустил падение продаж в 2025 году, которое может быть связано с дальнейшим ростом ключевой ставки. Также он указывал на снижение темпов роста показателя в начале осени, связанное с действиями переманивающего покупателей китайского автопрома.

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