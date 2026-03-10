Реклама

Известная российская блогерша в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем

Блогерша Даша Дошик в слезах заявила, что ей нужны деньги на лечение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @de.shik

Известная российская блогерша и певица Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова) в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Перова выложила видеосообщение, в котором расплакалась и извинилась перед подписчиками за то, что публикует в канале только рекламу. «Хочу с вами поговорить и честно сообщить, что у меня со здоровьем все очень плохо. (...) Мне просто нужны деньги на лечение», — сказала Дошик.

Она пообещала рассказать, с какими именно проблемами столкнулась, после того как вылечится.

В апреле 2025 года блогерша заявила, что ей удалили опухоль размером с кулак. Она рассказала, что операция проходила в четыре этапа, и отметила, что восстановление было нелегким. Тогда же Дошик заверила, что после хирургического вмешательства она полностью здорова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
