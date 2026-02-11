Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:58, 11 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о снижении цен на овощи в начале года

Минсельхоз России рассказал о снижении цен на овощи по сравнению с прошлым годом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

По сравнению с тем же периодом прошлого года большинство овощей в России к середине февраля даже подешевели, хотя традиционно зимой они дорожают. Об этом со ссылкой на информацию Минсельхоза пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве утверждают, что цены производителей на капусту снизились на 31,4 процента, на картофель — на 19,8 процента, а на помидоры — на 18,2 процента. В розничной торговле капуста теперь дешевле, чем годом ранее, на 24 процента, картофель и лук — на 16 процентов, свекла — на 11,6 процента, а помидоры стоят примерно столько же.

Причиной подорожания огурцов, которое особенно заметно с начала года, представитель министерства назвал рост себестоимости производства из-за сокращенного светового дня и расходов на отопление теплиц зимой. С приходом тепла и увеличением светового дня, особенно когда овощи можно будет выращивать в открытом грунте, цены пойдут вниз.

По данным Росстата, за неделю с 3 по 9 февраля огурцы подорожали на 5,16 процента и вновь возглавили список самых быстро растущих в цене позиций в потребительской корзине. Общая недельная инфляция замедлилась до минимальных с начала года 0,13 процента.

Ранее эксперты удивились реакции россиян на подорожание огурцов. Они указали, что в сравнении с тем же периодом 2025 года те выросли в цене всего на 1,8 процента.

