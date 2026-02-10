Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 10 февраля 2026Экономика

Россиян попросили не переживать по поводу цен на огурцы

Forbes: Участники рынка назвали нормальным двукратный рост цен на огурцы в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Более чем двукратный рост цен на огурцы в России за последние три месяца — не повод для переживаний, аналогичная динамика наблюдается каждый год. Таким образом ситуацию с овощем прокомментировали опрошенные Forbes эксперты.

По данным Росстата, к концу января килограмм огурцов вырос в цене до 300,1 рубля за килограмм, что на 111,1 больше, чем в конце октября. По данным на 2 февраля, овощ подорожал до 317,2 рубля.

Между тем, отмечает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, в годовом выражении рост цен составил всего 1,8 процента, что ниже инфляции.

В прошлом году в эти же сроки цены в годовом выражении росли на 16 процентов. Таким образом, относительно прошлого года огурцы дорожают гораздо медленнее, а с учетом инфляции, они даже стали дешевле. При этом сама по себе сезонная динамика цен — нормальное явление, так как связана с себестоимостью производства.

В январе и феврале из-за короткого светового дня и низких температур растут затраты на выращивание овощей в теплицах. В этом году урожайность во всех комплексах снизилась из-за низких температур. Из-за них же товар быстрее портится на складах.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов подтвердил, что минимальные цены на огурцы в торговых сетях начинаются от 299 рублей за килограмм, то есть находятся на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что в период с 27 января по 2 февраля стоимость килограмма огурцов в торговых сетях выросла на 6,27 процента. Общий рост цен в этот период составил 0,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В Кремле отреагировали на заявление Фидана о ядерном оружии для Турции

    Костюмы Аниты Цой на миллионы рублей разрезали прямо перед концертом

    Готовых переплачивать за экологичность стало в России намного меньше

    Сбросивший кошку с обрыва россиянин избежал уголовного наказания

    Телеведущий в прямом эфире обругал политику Европы по мигрантам и устроил хаос в студии

    Россиянам разъяснили запрет на сдачу в аренду ипотечных квартир

    Раскрыт эффект от обращения на телефон доверия ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok