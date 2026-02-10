Россиян попросили не переживать по поводу цен на огурцы

Forbes: Участники рынка назвали нормальным двукратный рост цен на огурцы в РФ

Более чем двукратный рост цен на огурцы в России за последние три месяца — не повод для переживаний, аналогичная динамика наблюдается каждый год. Таким образом ситуацию с овощем прокомментировали опрошенные Forbes эксперты.

По данным Росстата, к концу января килограмм огурцов вырос в цене до 300,1 рубля за килограмм, что на 111,1 больше, чем в конце октября. По данным на 2 февраля, овощ подорожал до 317,2 рубля.

Между тем, отмечает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, в годовом выражении рост цен составил всего 1,8 процента, что ниже инфляции.

В прошлом году в эти же сроки цены в годовом выражении росли на 16 процентов. Таким образом, относительно прошлого года огурцы дорожают гораздо медленнее, а с учетом инфляции, они даже стали дешевле. При этом сама по себе сезонная динамика цен — нормальное явление, так как связана с себестоимостью производства.

В январе и феврале из-за короткого светового дня и низких температур растут затраты на выращивание овощей в теплицах. В этом году урожайность во всех комплексах снизилась из-за низких температур. Из-за них же товар быстрее портится на складах.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов подтвердил, что минимальные цены на огурцы в торговых сетях начинаются от 299 рублей за килограмм, то есть находятся на уровне прошлого года.

Ранее сообщалось, что в период с 27 января по 2 февраля стоимость килограмма огурцов в торговых сетях выросла на 6,27 процента. Общий рост цен в этот период составил 0,2 процента.