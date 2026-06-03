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Силовые структуры
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14:40, 3 июня 2026Силовые структуры

В деле пропавшей 10 лет назад российской предпринимательницы поставили точку

В Москве суд приговорил Соколову по делу об убийстве предпринимательницы Халяповой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы Марию Соколову по делу об исчезновении предпринимательницы Светланы Халяповой. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Женщину также оштрафовали на 1,8 миллиона рублей. Обвиняемая просила назначить ей условный срок, однако сторона обвинения настаивала именно на лишении свободы.

Халяпова владела тремя квартирами в Москве. Одну из них она сдала мужу Соколовой, в остальных мужчина помогал делать ей ремонт. По версии следствия, в 2016 году супруги спланировали расправу над бизнесвумен. Они пригласили женщину «обсудить сделку», но в реальности совершили расправу.

После преступления семья получила доступ к ее телефону и банковским приложениям, снимала деньги и создавала видимость, что женщина жива и находится за границей. Они продолжали писать сообщения с ее телефона. В результате женщину объявили в розыск лишь в 2022 году.

Позже супруги решили продать недвижимость. Для этого загримированная Соколова с фальшивым паспортом на имя Халяповой пыталась выдать себя за убитую. Одну из сделок сорвал нотариус, заподозривший подлог и вызвавший полицию.

Ранее в США были обнаружены человеческие останки, которые, предположительно, принадлежали Анне Мэннинг, пропавшей в 1992 году.

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