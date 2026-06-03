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14:40, 3 июня 2026Россия

Стало известно о судьбе исчезнувшей почти год назад на полуострове россиянки

На Камчатке нашли без признаков жизни исчезнувшую почти год назад девушку из Иркутска
Майя Назарова

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

На Камчатке нашли без признаков жизни 29-летнюю девушку из Иркутска, исчезнувшую почти год назад. О ее трагической судьбе рассказали представители спасательного отряда «Доброволец».

Стало известно, что россиянка перебралась на Камчатку в сентябре 2024 года. Затем она на время покинула полуостров. Последний раз родным удалось с ней связаться в начале осени 2025-го.

Весной этого года следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи девушки. Позже волонтеры сообщили, что поиски остановлены. Подробностей об обнаружении трупа они не привели.

До этого жительница Нижнего Тагила в Свердловской области увидела фото и узнала о смерти дочери, пропавшей больше полугода назад. Была организована проверка. Останки дочери уральской пенсионерки обнаружил охранник промзоны.

Еще раньше в Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу. К ее поискам привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

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