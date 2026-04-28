Россиянка увидела фото и узнала о смерти пропавшей больше полугода назад дочери

Жительница Урала узнала по фото о смерти пропавшей больше полугода назад дочери

Жительница Нижнего Тагила в Свердловской области увидела фото и узнала о смерти дочери, пропавшей больше полугода назад. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, 50-летняя дочь россиянки исчезла, когда относила костыли знакомой. Мать пояснила, что у дочери были проблемы со здоровьем и случались эпилептические припадки. С собой у нее не было ни телефона, ни денег, ни украшений.

20 апреля к пожилой женщине пришли сотрудники силовых структур и показали ей снимок, на котором были предметы одежды, а рядом лежали костыли.

Была организована проверка. Останки дочери уральской пенсионерки обнаружил охранник промзоны.

