11:08, 28 апреля 2026Россия

Россиянка увидела фото и узнала о смерти пропавшей больше полугода назад дочери

Майя Назарова

Фото: morrowlight / Shutterstock / Fotodom

Жительница Нижнего Тагила в Свердловской области увидела фото и узнала о смерти дочери, пропавшей больше полугода назад. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, 50-летняя дочь россиянки исчезла, когда относила костыли знакомой. Мать пояснила, что у дочери были проблемы со здоровьем и случались эпилептические припадки. С собой у нее не было ни телефона, ни денег, ни украшений.

20 апреля к пожилой женщине пришли сотрудники силовых структур и показали ей снимок, на котором были предметы одежды, а рядом лежали костыли.

Была организована проверка. Останки дочери уральской пенсионерки обнаружил охранник промзоны.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя девушка пропала по пути на работу. К ее поискам привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

    Названы цели ударов российских войск по Украине

    Названо количество поврежденных разгулом стихии машин

    На Украине заявили об активизации российского наступления в Запорожье

    Валиева назвала топ-5 стран мира

    Пожару на стройке в Москве присвоили максимальный уровень сложности

    Соловьев оценил внешность Бони на совместном эфире

    Семь семей выиграли в лотерею 102 миллиона рублей

    Грузинский наемник ВСУ высказался о неадекватности украинских солдат на передовой

    Все новости
