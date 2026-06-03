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Наука и техника
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14:39, 3 июня 2026Наука и техника

Американский MQ-9B отказались считать первым в мире дроном-«летающим радаром»

Американский MQ-9B с РЛС LoyalEye стал вторым в мире дроном-«летающим радаром»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Cody Ramirez / Wikimedia

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9B, который оснастили мощной радиолокационной станцией (РЛС), не является первым в мире дроном-«летающим радаром». Telegram-канал ImpNavigator отказался признать первенство шведско-американской разработки.

Ранее стало известно, что шведская Saab и американская General Atomics Aeronautical Systems провели первый полет MQ-9B с РЛС Saab LoyalEye. В сообщении шведской компании назвали аппарат первым в мире беспилотником дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

«Это не соответствует действительности, насколько известно. Напомню, что в Китае уже давно летает и по всей видимости принят на вооружение НОАК большой БПЛА ДРЛО WZ-9», — отметил автор. Он подчеркнул, что китайскую разработку официально не представили. Также производитель не раскрывает характеристики дрона. Поэтому MQ-9B следует считать вторым представителем нового класса беспилотников.

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Сейчас основными носителями комплексов ДРЛО являются пилотируемые самолеты. Они предназначены для обнаружения воздушных, наземных и надводных объектов на большом расстоянии. Также самолеты ДРЛО способны наводить на цели средства поражения.

Ранее в июне стало известно, что Воздушно-космические силы России получили отремонтированный и модернизированный «летающий радар» А-50У.

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