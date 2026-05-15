Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

Российская тревел-блогерша побывала в Южной Корее и пообщалась с соотечественником, который год встречался с местными жительницами, свои впечатления он описал словами «чуть не сошел с ума». Его историей девушка поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россинин отметил, что в этой стране Азии существует конкуренция среди мужчин за внимание женщин. Поэтому кореянки могут выбирать партнеров и диктовать свои условия в отношениях. Равного брака с ними не получится: чтобы убедить девушку в серьезности намерений, ей необходимо делать дорогие подарки. «Отказ воспринимается как оскорбление. Контакт удаляется без объяснений», — процитировала собеседника блогерша.

Иностранцу приходится еще тяжелее — он должен доказывать свою состоятельность перед женщиной на каждом этапе отношений, в том числе он обязан дарить подарки на все местные праздники ей и ее близким. «Любая попытка сказать, что это слишком дорого, воспринимается как неуважение к семье и культуре. Разговор заканчивается обидами и расставанием», — передала слова россиянина опытная путешественница.

Также она подчеркнула, что жители Южной Кореи очень гордятся своей страной, поэтому патриотизм влияет на отношения с приезжими. «Для человека из культуры, где принято открыто обсуждать недостатки своей страны, шутить про власть и признавать существующие проблемы, такая позиция кажется странной и удушающей. С кореянками невозможно обсуждать определенные темы. Любую критику страны они воспринимают как атаку на себя лично», — подытожила опыт мужчины россиянка.

Ранее жительница России отметила, что внешность человека в Южной Корее имеет большое значение. Поэтому страна занимает одно из первых мест в мире по числу пластических операций на душу населения.