Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 15 мая 2026Путешествия

Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: aminkorea / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Южной Корее и пообщалась с соотечественником, который год встречался с местными жительницами, свои впечатления он описал словами «чуть не сошел с ума». Его историей девушка поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россинин отметил, что в этой стране Азии существует конкуренция среди мужчин за внимание женщин. Поэтому кореянки могут выбирать партнеров и диктовать свои условия в отношениях. Равного брака с ними не получится: чтобы убедить девушку в серьезности намерений, ей необходимо делать дорогие подарки. «Отказ воспринимается как оскорбление. Контакт удаляется без объяснений», — процитировала собеседника блогерша.

Материалы по теме:
«Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов
«Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов
30 апреля 2026
«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
«Ваши женщины самые красивые на планете». Почему иностранные туристы так любят Россию и какие русские традиции их шокируют?
4 мая 2026

Иностранцу приходится еще тяжелее — он должен доказывать свою состоятельность перед женщиной на каждом этапе отношений, в том числе он обязан дарить подарки на все местные праздники ей и ее близким. «Любая попытка сказать, что это слишком дорого, воспринимается как неуважение к семье и культуре. Разговор заканчивается обидами и расставанием», — передала слова россиянина опытная путешественница.

Также она подчеркнула, что жители Южной Кореи очень гордятся своей страной, поэтому патриотизм влияет на отношения с приезжими. «Для человека из культуры, где принято открыто обсуждать недостатки своей страны, шутить про власть и признавать существующие проблемы, такая позиция кажется странной и удушающей. С кореянками невозможно обсуждать определенные темы. Любую критику страны они воспринимают как атаку на себя лично», — подытожила опыт мужчины россиянка.

Ранее жительница России отметила, что внешность человека в Южной Корее имеет большое значение. Поэтому страна занимает одно из первых мест в мире по числу пластических операций на душу населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok