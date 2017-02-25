США отказались пускать на «Оскар» оператора «Белых касок» из Сирии

Иммиграционные власти США не позволили въехать в страну 21-летнему кинооператору из Сирии, который работал над фильмом о гражданской войне в Арабской Республике. Эта документальная картина под названием The White Helmets («Белые каски») 2016 года номинирована на премию «Оскар», сообщает Associated Press.

Агентство узнало, что Министерство национальной безопасности США решило отказать во въезде Халеду Хатибу (Khaled Khateeb) в последнюю минуту.

Молодой человек собирался прилететь в Лос-Анджелес в субботу, 25 февраля, из Стамбула. Для этого он получил визу. Однако на этой неделе по неизвестной причине Хатиба задержали турецкие власти. Затем ему поставили отказ в пересечении американской границы, поскольку в США объявили об обнаружении касающейся его «компрометирующей информации».

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Как поясняет AP, под этим может подразумеваться что угодно: от связей с террористами до каких-нибудь проблем с паспортом. Комментируя произошедшее, в пресс-службе министерства заявили только, что «для поездки в Соединенные Штаты необходим действующий проездной документ».

«Белые каски» или «Белые шлемы» — 40-минутная лента компании Netflix, номинирована на «Оскар» в категории «лучший документальный короткометражный фильм». Если картина победит, то премию получит режиссер Орландо фон Айнсидель и продюсер Джоанна Натасегара (оба из Великобритании). Фильм рассказывает о людях, которые, рискуя жизнью, спасают сирийцев, пострадавших от гражданской войны. Церемония «Оскар» состоится в ночь на 26 февраля в Лос-Анджелесе.

Группа добровольцев «Белые каски» или другое ее название — «Сирийская гражданская оборона» (Syria Civil Defense) выступает против режима президента Сирии Башара Асада. В 2016-м эту организацию номинировали на Нобелевскую премию мира, однако она досталась президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу.