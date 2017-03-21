СМИ узнали о планах Британии вслед за США запретить электронику в ручной клади

Власти Великобритании готовы вслед за США запретить провоз ноутбуков и других электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенное Королевство из ряда стран. Об этом во вторник, 21 марта, пишет газета The Telegraph.

Такую информацию изданию сообщили источники в силовых структурах. Собеседники газеты также рассказали, что возможность запрета на провоз электроники обсуждалась в британском правительстве в течение последних недель. По их данным, подобные ограничения могут быть введены в ближайшем будущем.

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Ранее стало известно о том, что власти США запретили брать в ручную кладь крупногабаритные электронные устройства пассажирам из ряда государств Северной Африки и Ближнего Востока.

Ограничения коснулись, в частности, рейсов из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Они распространяется на гаджеты, размеры которых превышают сотовый телефон.

На такие меры в США пошли из-за роста угрозы совершения терактов на борту самолетов с применением электронных устройств.