На рейсе в Австралию у пассажирки на голове взорвались наушники

У пассажирки лайнера, летевшего из Пекина в Мельбурн, во время рейса взорвались беспроводные наушники. В результате женщина получила ожоги лица и рук. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Австралийское управление транспортной безопасности (ATSB).

Путешественница рассказала, что инцидент произошел спустя примерно два часа после взлета, когда она спала. От взрыва женщина проснулась и схватилась за лицо, из-за чего наушники сползли на шею. В итоге она кинула их на пол.

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На помощь пассажирке поспешили стюардессы, они поместили гаджет в ведро с водой. При этом часть его деталей успела расплавиться и прилипнуть к полу. Как отмечается, до приземления в самолете ощущался сильный запах жженого пластика и волос.

По предварительным данным ATSB, причиной инцидента стало возгорание батарей в наушниках. Специалисты управления призвали проявлять осторожность при перевозке беспроводных гаджетов в самолетах.

Осенью 2016 году Росавиация, а также ряд российских авиакомпаний предостерегли пассажиров от использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 во время полета. Причиной этого стали самовозгорания телефонов.