СМИ узнали о планах США расширить запрет на провоз ноутбуков на рейсах из Европы

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность возможность запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, прибывающих в США из некоторых европейских стран. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничительные меры могут затронуть таких перевозчиков, как United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Источники агентства в США и Европе утверждают, что об ограничениях скоро может объявить американское Министерство внутренней безопасности, но назвать точную дату они отказались. Страны, которых может коснуться запрет, в сообщении не указаны.

По данным информагентства, 11 мая чиновники министерства планируют встретиться с представителями авиаотрасли страны, чтобы обсудить вопросы безопасности. Руководитель ведомства Джон Келли в тот же день даст закрытый брифинг для сенаторов.

Как указал официальный представитель министерства Дейв Лапан, Келли «пока еще не принял окончательного решения». «Однако мы продолжаем оценивать обстановку в связи с возможными угрозами и обсуждаем их с представителями авиакомпаний и другими заинтересованными сторонами», — сказал Лапан.

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9 мая телеканал Fox News сообщил, что расширение ограничений на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в США, может коснуться западноевропейских стран.

25 апреля британская газета The Guardian написала, что администрация Трампа обдумывает введение ограничений на провоз в США ноутбуков и других крупных электронных устройств на прибывающих из Европы самолетах. Издание не указало, идет ли речь о полном запрете ввоза электроники на территорию страны, или же ее все же можно будет транспортировать в багаже.

В марте стало известно, что власти Соединенных Штатов запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран.

Речь, в частности, идет о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. На такие меры Вашингтон пошел из-за роста угрозы совершения терактов на борту авиалайнеров.

Российские эксперты рассказали, что запрет коснется и части россиян, летящих в США. Вслед за американским правительством аналогичные ограничения ввели и британские власти.