С рейса Alaska Airlines за непристойности в адрес стюардесс сняли 11 дебоширов

Американская авиакомпания Alaska Airlines сняла с рейса 11 пассажиров, нарушавших порядок на борту лайнера и отпускавших непристойности в адрес стюардесс. Об этом в четверг, 29 июня, пишет газета Alaska Dispatch News.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июня, вечером в аэропорту города Джуно — столице Аляски. Лайнер уже начал движение по взлетной полосе, когда стюардессы сообщили пилотам, что группа путешественников нарушает правила поведения на борту.

Материалы по теме «Если хочешь выпить — это стоит денег» Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам

Эти пассажиры отказывались приостановить зарядку телефонов во время взлета, застегнуть ремни и перевести спинки кресел в вертикальное положение. Они также громко включали музыку на своих устройствах и делали непристойные высказывания в адрес стюардесс, рассказал представитель перевозчика.

В итоге рейс ненадолго задержали, 11 дебоширов вышли из самолета, после чего тот вылетел в пункт назначения — Сиэтл. Пассажиры отправились в этот город другим бортом два часа спустя.