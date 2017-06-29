С рейса Alaska Airlines за непристойности в адрес стюардесс сняли 11 дебоширов

Американская авиакомпания Alaska Airlines сняла с рейса 11 пассажиров, нарушавших порядок на борту лайнера и отпускавших непристойности в адрес стюардесс. Об этом в четверг, 29 июня, пишет газета Alaska Dispatch News.
Инцидент произошел в понедельник, 26 июня, вечером в аэропорту города Джуно — столице Аляски. Лайнер уже начал движение по взлетной полосе, когда стюардессы сообщили пилотам, что группа путешественников нарушает правила поведения на борту.
Эти пассажиры отказывались приостановить зарядку телефонов во время взлета, застегнуть ремни и перевести спинки кресел в вертикальное положение. Они также громко включали музыку на своих устройствах и делали непристойные высказывания в адрес стюардесс, рассказал представитель перевозчика.
В итоге рейс ненадолго задержали, 11 дебоширов вышли из самолета, после чего тот вылетел в пункт назначения — Сиэтл. Пассажиры отправились в этот город другим бортом два часа спустя.