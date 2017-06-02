Обезвреживание пьяного дебошира на борту самолета в США сняли на видео

Пьяный пассажир устроил дебош на борту лайнера американской авиакомпании Southwest Airlines, задержав рейс из Лас-Вегаса в Чикаго на час. Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая, в международном аэропорту Мак-Карран. Зашедший в самолет пассажир заперся в уборной и отказался выходить. Когда стюардам удалось уговорить путешественника покинуть туалет, его вывели из воздушного судна. Однако дебошир с воплями прорвался на борт лайнера снова.

В итоге один из сотрудников Southwest Airlines обезвредил его и связал, после чего хулигана передали зашедшим в салон самолета полицейским. Инцидент снял на камеру один из пассажиров. После того как стражи порядка забрали дебошира с собой, лайнер вылетел в Чикаго.