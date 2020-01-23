У белоруски с симптомами смертельного вируса обнаружили грипп

У жительницы Белоруссии, которая лежит в больнице Минска с симптомами смертельного китайского коронавируса, обнаружили грипп. Об этом сообщили в четверг, 23 января, в Минздраве республики, передает Sputnik Белоруссия.
Пациентка была госпитализирована накануне с болью в мышцах, температурой тела 38,5 градусов и кашлем. «Предварительный диагноз — острая респираторная вирусная инфекция», — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Девушка рассказала, что 20 января вернулась из Китая. Пациентка находится в отдельном боксе, у нее взяты анализы на респираторную группу вирусов. В больнице прошел консилиум.
«Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, — грипп B средней тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции», — добавили в Минздраве.
Ранее прилетевший из Китая россиянин, госпитализированный из аэропорта Пулково с подозрением на заражение китайским коронавирусом, заявил, что его подруга лежит в инфекционной больнице Минска также с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами. Россиянину и гражданину Китая поставили диагноз ОРВИ. Они пройдут лечение в больнице имени Боткина.
От китайского коронавируса 2019-nCoV погибли уже 17 человек. Большинство случаев заражения зарегистрировано в городе Ухань.