На борту застрявшего из-за коронавируса круизного лайнера оказались россияне

На борту круизного лайнера, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.

По данным дипмиссии, на корабле находится 67 российских туристов. «По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым», — отмечается в заявлении.

Ранее 30 января стало известно, что круизный лайнер компании Costa Crociere с тысячами пассажиров на борту оказался заблокирован в порту Чивитавеккья (Civitavecchia) из-за смертельного китайского вируса. Причиной этому послужило то, что у пары китайцев из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса: высокая температура и проблемы с дыханием.

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По последней информации, от коронавируса погибли более 170 человек, заражено почти шесть тысяч. Полностью справиться с инфекцией удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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