Тысячи пассажиров застряли на борту круизного лайнера из-за смертельного вируса

Круизный лайнер компании Costa Crociere застрял в итальянском порту с тысячами пассажиров на борту из-за смертельного китайского вируса. Об этом сообщает местное издание Rai News.

По информации источника, корабль, перевозивший около шести тысяч человек, оказался заблокирован в порту Чивитавеккья (Civitavecchia). Причиной этому послужило то, что у пары китайцев из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса: высокую температуру и проблемы с дыханием.

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Команда врачей уже проверяет анализы заболевших пассажиров. Остальные туристы не могут покинуть судно до появления результатов обследования.

Согласно последним данным, от коронавируса погибли более 160 человек, заражено почти шесть тысяч. Полностью справиться с инфекцией удалось 170 пациентам, они уже выписаны. Большинство случаев инфицирования произошло в КНР, первый — в китайском городе Ухань. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии.

Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. По мнению экспертов, новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его выявления оценивается как высокий.

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