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13:05, 10 августа 2024Путешествия

Россия и Китай запустили первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао»

В Китае запустили рейс туристического железнодорожного состава «Чанлюйхао»

Фото: Telegram-канал Генконсульства России в Шэньяне

Власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне в своем Telegram-канале.

Церемония запуска первого рейса прошла 8 августа в городе Хуньчунь в Северо-Восточном Китае. Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа: первый — вдоль реки Туманная на территории Китая, второй — Хуньчунь — Владивосток, третий — Хуньчунь — Владивосток — Москва.

Ранее сообщалось, что российские туристы заинтересовались поездками в Китай. По информации Российского союза туриндустрии, азиатская страна оказалась в числе самых быстрорастущих направлений летом 2024 года.

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      Илона Палей
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