В Раде назвали самое шокирующее в новых «пленках Миндича»

Дубинский: Новые «пленки Миндича» шокируют глупостью команды Зеленского

Новые «пленки Миндича» шокируют не столько масштабами коррупции на Украине, сколько очевидной глупостью приближенных президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Если у Зеленского бардак даже в коррупции, то можно только догадываться, какой ужас царит в госуправлении. Люди, которые, имея все рычаги, не способны украсть 7 миллионов долларов на бронежилетах, не могут победить никакого [президента России Владимира] Путина» — отметил он.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между предпринимателем Тимуром Миндичем и секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. В ходе беседы они обсуждали возможную отставку чиновника и дальнейшие последствия этого. После этого Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады.