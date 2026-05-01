Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
04:29, 1 мая 2026

В Раде назвали самое шокирующее в новых «пленках Миндича»

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress.com

Новые «пленки Миндича» шокируют не столько масштабами коррупции на Украине, сколько очевидной глупостью приближенных президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Если у Зеленского бардак даже в коррупции, то можно только догадываться, какой ужас царит в госуправлении. Люди, которые, имея все рычаги, не способны украсть 7 миллионов долларов на бронежилетах, не могут победить никакого [президента России Владимира] Путина» — отметил он.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между предпринимателем Тимуром Миндичем и секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым. В ходе беседы они обсуждали возможную отставку чиновника и дальнейшие последствия этого. После этого Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады.

    Последние новости

    «Тотальный хаос». Трамп заявил о победе над Ираном и обвинил НАТО в доведении Украины до полного бардака

    В Раде назвали самое шокирующее в новых «пленках Миндича»

    Командование США раскрыло численность своих войск в Европе

    Расследование о вторжении наемников в Курскую область завершилось

    Раскрыта цель публикации новых «пленок Миндича»

    Отказывающихся служить украинцев предложили лишить права голоса

    Россиян предупредили о наказании за жарку шашлыка

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сообщила о голосе его жены на новых «пленках Миндича»

    В Трампе заметили изменение после разговора с Путиным

    В Подмосковье вспыхнул крупный пожар

    Все новости
