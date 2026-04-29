Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 29 апреля 2026

Умерова вызвали на разговор из-за публикации его разговора с Миндичем

Главу СНБО Украины Умерова вызвали на заседание комиссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова вызвали на заседание комиссии Верховной Рады после публикации его разговора с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на акт народных депутатов парламента.

Накануне издание «Украинская правда» опубликовало аудиозапись разговора между чиновником и бизнесменом. В ходе этого оба обсуждали возможную отставку чиновника и дальнейшие последствия этого.

Заседание комиссии назначено на 13 мая. Парламентариев интересует, почему Глава СНБО встречался с Миндичем в разгар боевых действий.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров.Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак, ушел результате скандала ушел в отставку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok