Джонсон: Западу не следует оспаривать принадлежность новых регионов России

Странам Запада не следует оспаривать принадлежность новых регионов к России. С неожиданным заявлением выступил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом. Никаких переговоров по этому поводу не может быть. Нет, теперь это навсегда часть России», — сказал он.

По его словам, Западу следует с уважением отнестись к требованиям России касательно завершения конфликта на Украине.

Ранее МИД Израиля заявил об отсутствии у Киева доказательств по зерну из России. Никаких свидетельств из украинской прокуратуры и других источников о том, что зерно было выращено на территории новых российских регионов, ведомством получено не было.