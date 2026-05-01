Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 1 мая 2026Мир

В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

Джонсон: Западу не следует оспаривать принадлежность новых регионов России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Странам Запада не следует оспаривать принадлежность новых регионов к России. С неожиданным заявлением выступил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

«Запад должен признать Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск за Российской Федерацией, наряду с Крымом. Никаких переговоров по этому поводу не может быть. Нет, теперь это навсегда часть России», — сказал он.

По его словам, Западу следует с уважением отнестись к требованиям России касательно завершения конфликта на Украине.

Ранее МИД Израиля заявил об отсутствии у Киева доказательств по зерну из России. Никаких свидетельств из украинской прокуратуры и других источников о том, что зерно было выращено на территории новых российских регионов, ведомством получено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok