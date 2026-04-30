Израиль заявил об отсутствии у Киева доказательств по зерну из России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 30 апреля 2026Мир

МИД Израиля: Киев не предоставил доказательств по ситуации с зерном из России
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Украина так и не предоставила каких-либо доказательств в поддержку своих обвинений, связанных с прибытием в порт Хайфы сухогруза с российским зерном. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Израиля, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломатов, израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру с вопросом о происхождении груза, однако не получила от нее никакого ответа по существу. Никаких свидетельств из других источников, что зерно было выращено на территории новых российских регионов, ведомством так же получено не было.

«Тем временем стало известно, что судно, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля. Израиль соблюдает верховенство права, и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом», — говорится в заявлении.

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига позвонил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару и предъявил претензии по поводу покупки зерна из России. Позже украинские власти назвали действия России «воровством» и пригрозили Тель-Авиву санкциями.

Позже в Евросоюзе также высказались о возможности введения санкций против израильских физических и юридических лиц за разгрузку российского зерна в порту Хайфы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok