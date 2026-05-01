04:48, 1 мая 2026

Во время визита Карла III в США произошел неприятный инцидент

DM: Карла III встретили на кладбище в США с перевернутым флагом Великобритании
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Американский солдат во время визита короля Великобритании Карла III на Арлингтонское национальное кладбище держал перевернутый британский флаг. О неприятном инциденте пишет журнал People.

Короля и его супругу Камиллу встретили салютом из орудий, после чего прозвучали гимны Британии и Соединенных Штатов. Однако один из важных моментов церемонии был омрачен ошибкой.

Чтобы поднять «Юнион Джек» в правильном положении, на той половине флага, которая ближе к флагштоку, широкая белая диагональная полоса должна располагаться над красной диагональной полосой, поясняется в статье. На фото с церемонии можно заметить, что флаг оказался перевернут.

Ранее британский монарх подарил главе Белого дома колокол с подводной лодки HMS Trump времен Второй мировой войны. Церемония вручения прошла во время государственного ужина в Белом доме, куда Карл прибыл с первым визитом в качестве короля.

