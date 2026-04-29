17:40, 29 апреля 2026

Карл III сделал неожиданный подарок Трампу

Британский король Карл III подарил Дональду Трампу колокол с подлодки «Трамп»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Samir Hussein / Contributor / Getty images

Король Карл III преподнес президенту США Дональду Трампу неожиданный подарок — корабельный колокол с подводной лодки Королевских ВМС, носившей имя американского лидера. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский монарх подарил главе Белого дома колокол с подводной лодки HMS Trump времен Второй мировой войны. Церемония вручения прошла во время государственного ужина в Белом доме, куда Карл прибыл с первым визитом в качестве короля. Колокол когда-то висел в рубке субмарины, которая была спущена на воду в 1944 году и вела боевые действия в Тихом океане. Это единственный корабль Королевских ВМС, носивший имя «Трамп». Колокол чудом сохранился после списания судна в 1971 году.

Колокол стал символом примирения на фоне охлаждения отношений между Лондоном и Вашингтоном, которые усугубились из-за резких высказываний Трампа в адрес британских военных и премьера Кира Стармера. Объявляя о подарке, Карл пошутил: «Если вам когда-нибудь понадобится с нами связаться… что ж, просто позвоните нам в колокол». Трамп, тронутый жестом, поднялся с места и, казалось, был растроган.

В ответ американский лидер подарил монарху копию письма Джона Адамса королю Георгу III, которое тот написал в 1785 году.

Ранее сотрудники британского посольства в Вашингтоне приготовили пышный прием с традиционными сэндвичами и свежими сконами в честь визита Карла III в США. В меню приема не было ни гамбургеров, ни картошки фри.

