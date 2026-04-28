Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:37, 28 апреля 2026

Стало известно меню короля Карла во время визита к Трампу

Карл III угостился сэндвичами с огурцом и сконами со сливками на приеме в США
Антонина Черташ
Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Сотрудники британского посольства в Вашингтоне приготовили пышный прием с традиционными сэндвичами и свежими сконами в честь визита Карла III в США. Об этом сообщает Daily Star.

Стало известно, что в меню приема не было ни гамбургеров, ни картошки фри. Король Карл III угостился блюдами, которые ему привычны: английскими сэндвичами с копченым лососем, ростбифом с хреном, огурцом и яичным салатом. На десерт участникам приема, где также присутствовал президент США Дональд Трамп, подали свежеиспеченные сконы с топлеными сливками и клубничным джемом, бисквит Виктория и другие британские сладости.

Согласно инсайдерской информации, король рассчитывает, что его визит снизит градус ссоры между Лондоном и Вашингтоном. Великобритания не присоединилась к совместной американо-израильской военной кампании против Ирана, из-за чего Трамп уже называл премьера Кира Стармера «не слишком полезным». Про короля Карла III Трамп ранее отзывался гораздо теплее: «Я хорошо его знаю… он храбрый и замечательный человек». В недавнем интервью он также подтвердил, что предстоящий прием должен положительно повлиять на союз двух стран.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп упомянул стрельбу, произошедшую в субботу вечером на ужине для корреспондентов в Белом доме, и президента России Владимира Путина в разговоре с королем Великобритании Карлом III. Это произошло после обмена приветствиями на Южной лужайке резиденции американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok